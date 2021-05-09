2021 Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107211172
107211172 | Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 107211172 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Yerel Yönetimler Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 288,91052
Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Tavan Puan: 322,02171
Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Başarı Sıralaması: 341899
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107211172
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 288,91052
Tavan Puan: 322,02171
Başarı Sıralaması: 341899
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,23615
Tavan Puan: 377,01550
Başarı Sıralaması: 347078
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 256,02641
Tavan Puan: 314,59403
Başarı Sıralaması : 404000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,56704
Tavan Puan: 385,16144
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 177724
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.