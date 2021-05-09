2021 Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107211172

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 107211172 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Yerel Yönetimler Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 288,91052

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Tavan Puan: 322,02171

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Başarı Sıralaması: 341899

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107211172

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 288,91052

Tavan Puan: 322,02171

Başarı Sıralaması: 341899

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,23615

Tavan Puan: 377,01550

Başarı Sıralaması: 347078

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 256,02641

Tavan Puan: 314,59403

Başarı Sıralaması : 404000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,56704

Tavan Puan: 385,16144

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 177724

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.