2021 MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı olarak da bilinen 2021 MEB EKYS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor. MEB EKYS soru ve cevapları yayımlandı. Bu kez gözler sınav sonuçların çevrildi. Peki; 2021 MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı...

A+ A-