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2021 MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı olarak da bilinen 2021 MEB EKYS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor. MEB EKYS soru ve cevapları yayımlandı. Bu kez gözler sınav sonuçların çevrildi. Peki; 2021 MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı...

2021 MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı

Binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilen 2021 MEB EKYS sınav sonuçları öncesinde sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. EKYS soru ve cevapları ile sınava giren adaylar puan tahmininde bulunuyor. 14 Mart tarihinde uygulanan sınavın ardından  2021 MEB EKYS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki; EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 

EKYS soru ve cevapları tamamı |MEB EKYS soru ve cevapları 2021EKYS soru ve cevapları tamamı |MEB EKYS soru ve cevapları 2021

2021 MEB EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2021 MEB EKYSsonuçları 7 Nisan tarihinde açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. 

EKYS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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