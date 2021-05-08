2021 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210358

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mef Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 207210358 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mef Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 108+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 108 kişi yerleşmiştir.

Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 358,65941

Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 425,56305

Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 112388

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207210358

ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,65941

Tavan Puan: 425,56305

Başarı Sıralaması: 112388

Kontenjan 2020 – 2021 : 108+0

Yerleşen 2020 – 2021: 108

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,22437

Tavan Puan: 383,05580

Başarı Sıralaması: 90086

Kontenjan 2019: 81+0

Yerleşen 2019: 81

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 358,82348

Tavan Puan: 388,39702

Başarı Sıralaması : 58600

Kontenjan 2018 : 18+0

Yerleşen 2018 : 18

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,84085

Tavan Puan: 416,06857

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 34683

Kontenjan 2017 : 25+0

Yerleşen 2017 : 25

Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.