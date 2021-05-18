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2021 Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107410278

107410278 | Mersin Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107410278

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mersin Üniversitesi Gazetecilik   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Mersin Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Gazetecilik   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü tercih kod numarası 107410278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi , Devlet , Gazetecilik   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Taban Puanı: 275,82993

Mersin Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Tavan Puan: 337,78486

Mersin Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Başarı Sıralaması: 338243

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107410278   

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 275,82993

Tavan Puan: 337,78486

Başarı Sıralaması: 338243

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,5109

Tavan Puan: 364,04435

Başarı Sıralaması:  298698

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,04312

Tavan Puan: 333,16807

Başarı Sıralaması :  308000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,44141

Tavan Puan: 343,20994

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  196123

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

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Mersin Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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