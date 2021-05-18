2021 Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107410278
107410278 | Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 107410278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi , Devlet , Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 275,82993
Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Tavan Puan: 337,78486
Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 338243
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107410278
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 275,82993
Tavan Puan: 337,78486
Başarı Sıralaması: 338243
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,5109
Tavan Puan: 364,04435
Başarı Sıralaması: 298698
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 284,04312
Tavan Puan: 333,16807
Başarı Sıralaması : 308000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,44141
Tavan Puan: 343,20994
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 196123
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.