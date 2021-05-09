2021 Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107410199
107410199 | Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 107410199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 265,44906
Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 356,32392
Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 473318
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107410199
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 265,44906
Tavan Puan: 356,32392
Başarı Sıralaması: 473318
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,19169
Tavan Puan: 333,41032
Başarı Sıralaması: 435065
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 249,22117
Tavan Puan: 312,56644
Başarı Sıralaması : 454000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 314,95194
Tavan Puan: 373,37665
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 181574
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.