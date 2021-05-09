2021 Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107410199

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 107410199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 265,44906

Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 356,32392

Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 473318

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107410199

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,44906

Tavan Puan: 356,32392

Başarı Sıralaması: 473318

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,19169

Tavan Puan: 333,41032

Başarı Sıralaması: 435065

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,22117

Tavan Puan: 312,56644

Başarı Sıralaması : 454000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,95194

Tavan Puan: 373,37665

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 181574

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.