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2021 Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107410533

107410533 | Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107410533

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Mersin Üniversitesi   Su Ürünleri Fakültesi   Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107410533 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi , Devlet , Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü , Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 223,83971

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 264,10702

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 586023

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107410533   

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Su Ürünleri Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 223,83971

Tavan Puan: 264,10702

Başarı Sıralaması: 586023

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 278,95075

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 251,16628

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,52395

Tavan Puan: 257,64435

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  306244

Kontenjan 2017 :  10+1

Yerleşen 2017 : 11

taban-puan.jpg

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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