2021 Mezitli Mersin Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Mezitli Mersin Bayram Namazı Saati

BAYRAM NAMAZI CAMİLERDE KILINABİLECEK

Bu yıl geçtiğimiz ramazan ayında camilerde kılamadığımız bayram namazını 2021 yılında camilerde kılınabileceğiz. Bu kapsamda Mezitli Mersin ilinde ikamet eden vatandaşlar Mezitli Mersin bayram namazı saati 2021 şeklinde internet arama motorlarında aramalarda bulunuyor. Peki Mezitli Mersin Mezitli Mersin'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? bu sorunun cevabı içeriğimizde yer verdik.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı sona erdi. Korona virüs salgının gölgesinde de olsa geçtiğimiz yıl evlerde kılınan Ramazan Bayramı namazı 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açıklamasına göre camilerde salgın tedbirlerine gözetilerek kılınacak. Bu kapsamda evlerde abdest alındıktan sonra camilerde cemaatle bayram namazı eda edilecek.

Bizlerde Bölge Gündem Haber olarak Mezitli Mersin'de bayram namazının saat kaçta kılınacağına ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik. Peki Mezitli Mersin Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Mezitli Mersin bayram namazı saati 2021 ve il il bayram namazı saatleri…

MEZİTLİ MERSİN'DE RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre Mezitli Mersin Ramazan Bayramı namazı saat 06:07 itibari ile kılınacak.

MERSİN MEZİTLİ MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2021

Mezitli Mersin'de Ramazan Bayramı namazı saat 06:07 itibari ile korona virüs salgını tedbirlerine riayet edilerek camilerde kılınabilecek. İsteyen vatandaşlar bu namazı evlerinde de kılabilecekler.

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