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2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107510038

107510038 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107510038

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 107510038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 338,27824

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 426,79386

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 176993

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107510038   

ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,27824

Tavan Puan: 426,79386

Başarı Sıralaması: 176993

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,25782

Tavan Puan: 342,65333

Başarı Sıralaması:  184352

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 287,85915

Tavan Puan: 341,82980

Başarı Sıralaması :  181000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,72674

Tavan Puan: 461,96281

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  153250

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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