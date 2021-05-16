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2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107510083

107510083 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107510083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Sinema ve Televizyon   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü tercih kod numarası 107510083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Devlet , Sinema ve Televizyon   Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sinema ve Televizyon   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Taban Puanı: 414,83117

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Tavan Puan: 493,67136

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Başarı Sıralaması: 6715

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107510083   

ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 414,83117

Tavan Puan: 493,67136

Başarı Sıralaması: 6715

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,4846

Tavan Puan: 482,33585

Başarı Sıralaması:  4499

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 419,80152

Tavan Puan: 463,37305

Başarı Sıralaması :  3640

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 444,65903

Tavan Puan: 506,10466

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  8536

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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