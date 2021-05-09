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2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 107510011

107510011 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 107510011

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Arkeoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tercih kod numarası 107510011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Devlet , Arkeoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arkeoloji Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Arkeoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban Puanı: 300,9994

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Tavan Puan: 429,48370

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 287615

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107510011   

ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,9994

Tavan Puan: 429,48370

Başarı Sıralaması: 287615

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,26201

Tavan Puan: 372,75263

Başarı Sıralaması:  319899

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 265,89544

Tavan Puan: 360,64796

Başarı Sıralaması :  341000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,95687

Tavan Puan: 375,07487

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  266417

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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