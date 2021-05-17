2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1027101212021 Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300310959Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan maske açıklaması: Kapalı alanlarda bir süre takmak gerekecek2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2014100292021 Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204590375Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan tepki çeken alkol yorumu: Sarhoş kafalılar, zıkkımlanacaklar!!2021 Hakkari Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104910043Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu birlikte köye taşındı!2021 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 10721016517 Mayıs Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT1'de
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107510065

2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107510065

107510065 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107510065

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 107510065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 369,61441

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 400,15225

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 35715

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107510065   

ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 369,61441

Tavan Puan: 400,15225

Başarı Sıralaması: 35715

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: 67

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 375,97937

Tavan Puan: 417,60600

Başarı Sıralaması:  36852

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: 67

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 354,52744

Tavan Puan: 421,89852

Başarı Sıralaması :  50800

Kontenjan 2018 :  65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,38979

Tavan Puan: 444,70285

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  77468

Kontenjan 2017 :  65+2

Yerleşen 2017 : 67

taban-puan.jpg

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT