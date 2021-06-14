2021-MSÜ değerlendirme raporu ÖSYM tarafından yayımlandı!

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) ait değerlendirme raporu ÖSYM Başkanlığınca yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''2021-MSÜ Sınavı Değerlendirme Raporu, 14 Haziran 2021 tarihinde saat 11.15'te ÖSYM’nin https://osym.gov.tr internet adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.'' denildi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün de sosyal medya hesabından #2021MSÜ hastagı ile ''Sınavlarımızın analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyoruz. 2021-MSÜ Değerlendirme Raporunu http://osym.gov.tr sitemizde kamuoyuyla paylaştık. Raporun hazırlanmasında katkı sağlayanlara teşekkür ediyor, raporun hayırlı olmasını diliyorum. '' paylaşımında bulundu.