2021-MSÜ sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek!
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi (2021-MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvurularının bugün başladığını duyurdu.
2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuruları bugün yapılabilecek.
ÖSYM tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilecek.
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MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
MSÜ başvuru için gerekli belgeler neler 2021?
HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
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