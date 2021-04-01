27 Ocak - 23 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan 2021 MSÜ sınavı için geri sayım devam ediyor. Adaylar bu Pazar günü sınava girecek. Merkezi olarak uygulanacak olan sınav ile ilgili sorular gündeme geldi. Peki; 2021 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

2021 MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

MSÜ, 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınavda 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu çıkacak. Toplam soru sayısı ise 120 olarak belirlendi.

MSÜ SINAV KONULARI 2021

MSÜ sınavında aşağıdaki derslerin konularından sorular çıkacaktır. İşte Türkçe, Geometri, Metematik, Din Bilgisi, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya derslerinin konuları...

TÜRKÇE KONULARI

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcükte Yapı

İsimler

Sıfatlar

Zamirler

Zarflar

Edat- Bağlaç- Ünlem

Fiiller

Fiilde Çatı

Fiilimsiler

Cümlenin Öğeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozuklukları

MATEMATİK KONULARI

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalık Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

Polinomlar

2. Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Problemler

GEOMETRİ KONULARI

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Doğrunun Analitiği

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen-Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Vektörler-1

TARİH KONULARI

Tarih Bilimine Giriş

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Eski Türk Tarihi

Türk-İslam Devletleri

Türk Tarihi

Beylikten Devlete

Dünya Gücü Osmanlı Devleti

Yeniçağ Avrupası

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Arayış Yılları

18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

Yakıçağ Avrupası

En Uzun Yüzyıl

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı

Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

COĞRAFYA KONULARI

Harita Bilgisi

Dünyanın Şekli ve Yer Şekilleri

İklim Bilgisi

Türkiye’nin iklimi ve Yer Şekilleri

Yer’in Şekillenmesi

İç ve Dış Kuvvetler

Toprak Tipleri

Nüfus

Orta Payda: Bölge

Ulaşım Yolları

Çevre ve İnsan

Doğal Afetler

FELSEFE KONULARI

Felsefe’ nin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

DİN KONULARI

Kuran ve Yorumu

Hz. Muhammed’ in Hayatı

İslam Düşüncesinde Yorumlar

İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar

Hazreti Muhammed

İslam Düşüncesinde Tasavvuf

Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

FİZİK KONULARI

Fizik Bilimine Giriş

Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi

Basit Makineler

Madde VE Özellikleri

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Basınç

Isı ve Sıcaklık

Genleşme

Doğrusal Hareket

İş Enerjisi

Işıkve Gölge

Düzlem Ayna

Küresel Aynalar

Mercekler ve Aydınlanma

Elektrostatik

Elektrik Akımı ve Devreler

Temel Dalga Bilgileri

Yay Dalgaları

Su Dalgaları

Ses ve Deprem Dalgaları

KİMYA KONULARI

Kimya Bilimi

Atom ve Yapısı

Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri

Asitler-Bazlar ve Tuzlar

Bileşikler

Kimyasal Tepkimeler

Kimyanın Temel Yasaları

Maddenin Halleri

Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

Biyoloji Konuları

MSÜ sınavında toplam 6 adet Biyoloji sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler

Organik Bileşikler

Hücre

Madde Geçişleri

DNA-RNA

Protein Sentezi

Enzimler

Canlıların Sınıflandırılması

Ekoloji

Hücre Bölünmeleri

Eşeysiz-Eşeyli Üreme

İnsanda üreme ve Gelişme

Mendel Genetiği

Kan Grupları

Cinsiyete Bağlı Kalıtım