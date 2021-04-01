2021 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala adaylar 2021 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorusunu araştırıyor. İşte MSÜ sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...
27 Ocak - 23 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan 2021 MSÜ sınavı için geri sayım devam ediyor. Adaylar bu Pazar günü sınava girecek. Merkezi olarak uygulanacak olan sınav ile ilgili sorular gündeme geldi. Peki; 2021 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
2021 MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
MSÜ, 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınavda 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu çıkacak. Toplam soru sayısı ise 120 olarak belirlendi.
MSÜ SINAV KONULARI 2021
MSÜ sınavında aşağıdaki derslerin konularından sorular çıkacaktır. İşte Türkçe, Geometri, Metematik, Din Bilgisi, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya derslerinin konuları...
TÜRKÇE KONULARI
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Yapı
İsimler
Sıfatlar
Zamirler
Zarflar
Edat- Bağlaç- Ünlem
Fiiller
Fiilde Çatı
Fiilimsiler
Cümlenin Öğeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozuklukları
MATEMATİK KONULARI
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
Ondalık Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
Polinomlar
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Problemler
GEOMETRİ KONULARI
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Doğrunun Analitiği
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen-Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Vektörler-1
TARİH KONULARI
Tarih Bilimine Giriş
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
Eski Türk Tarihi
Türk-İslam Devletleri
Türk Tarihi
Beylikten Devlete
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Yeniçağ Avrupası
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Arayış Yılları
18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
Yakıçağ Avrupası
En Uzun Yüzyıl
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı
Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası
COĞRAFYA KONULARI
Harita Bilgisi
Dünyanın Şekli ve Yer Şekilleri
İklim Bilgisi
Türkiye’nin iklimi ve Yer Şekilleri
Yer’in Şekillenmesi
İç ve Dış Kuvvetler
Toprak Tipleri
Nüfus
Orta Payda: Bölge
Ulaşım Yolları
Çevre ve İnsan
Doğal Afetler
FELSEFE KONULARI
Felsefe’ nin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
DİN KONULARI
Kuran ve Yorumu
Hz. Muhammed’ in Hayatı
İslam Düşüncesinde Yorumlar
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
Hazreti Muhammed
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
FİZİK KONULARI
Fizik Bilimine Giriş
Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
Basit Makineler
Madde VE Özellikleri
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Basınç
Isı ve Sıcaklık
Genleşme
Doğrusal Hareket
İş Enerjisi
Işıkve Gölge
Düzlem Ayna
Küresel Aynalar
Mercekler ve Aydınlanma
Elektrostatik
Elektrik Akımı ve Devreler
Temel Dalga Bilgileri
Yay Dalgaları
Su Dalgaları
Ses ve Deprem Dalgaları
KİMYA KONULARI
Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı
Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri
Asitler-Bazlar ve Tuzlar
Bileşikler
Kimyasal Tepkimeler
Kimyanın Temel Yasaları
Maddenin Halleri
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde
Biyoloji Konuları
MSÜ sınavında toplam 6 adet Biyoloji sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
Organik Bileşikler
Hücre
Madde Geçişleri
DNA-RNA
Protein Sentezi
Enzimler
Canlıların Sınıflandırılması
Ekoloji
Hücre Bölünmeleri
Eşeysiz-Eşeyli Üreme
İnsanda üreme ve Gelişme
Mendel Genetiği
Kan Grupları
Cinsiyete Bağlı Kalıtım