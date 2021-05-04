2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107610391

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107610391 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 243,3096

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 285,38596

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 459127

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107610391

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,3096

Tavan Puan: 285,38596

Başarı Sıralaması: 459127

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,5694

Tavan Puan: 290,71712

Başarı Sıralaması: 383381

Kontenjan 2019: 15+1

Yerleşen 2019: 16

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 229,13547

Tavan Puan: 245,69050

Başarı Sıralaması : 392000

Kontenjan 2018 : 10+1

Yerleşen 2018 : 11

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 10+1

Yerleşen 2017 : 0

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.