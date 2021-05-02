2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107610797
107610797 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107610797 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 345,84935
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 384,49473
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 165061
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107610797
ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
FAKÜLTE: Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Muğla
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 345,84935
Tavan Puan: 384,49473
Başarı Sıralaması: 165061
Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4
Yerleşen 2020 – 2021: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,65107
Tavan Puan: 336,72368
Başarı Sıralaması: 175641
Kontenjan 2019: 140+4
Yerleşen 2019: 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 288,24655
Tavan Puan: 405,22815
Başarı Sıralaması : 180000
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,44156
Tavan Puan: 370,86965
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 141232
Kontenjan 2017 : 140+4
Yerleşen 2017 : 144
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.