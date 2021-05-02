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  3. 2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107610797

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107610797

107610797 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107610797

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107610797 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 345,84935

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 384,49473

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 165061

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107610797   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 345,84935

Tavan Puan: 384,49473

Başarı Sıralaması: 165061

Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4

Yerleşen 2020 – 2021: 144

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,65107

Tavan Puan: 336,72368

Başarı Sıralaması:  175641

Kontenjan 2019:  140+4

Yerleşen 2019: 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,24655

Tavan Puan: 405,22815

Başarı Sıralaması :  180000

Kontenjan 2018 :  140+4

Yerleşen 2018 : 144

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,44156

Tavan Puan: 370,86965

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  141232

Kontenjan 2017 :  140+4

Yerleşen 2017 : 144

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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