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2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107690154

107690154 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107690154

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi     Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 107690154 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   , Devlet , Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü , Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 279,53398

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 630953

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107690154   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

FAKÜLTE: Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 279,53398

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 630953

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,61407

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  607188

Kontenjan 2019:  45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47

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