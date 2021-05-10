2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107630111

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 107630111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 232,58167

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 298,86836

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 735829

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107630111

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 232,58167

Tavan Puan: 298,86836

Başarı Sıralaması: 735829

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,1893

Tavan Puan: 249,35250

Başarı Sıralaması: 754090

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 239,70280

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 29

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,64445

Tavan Puan: 250,45558

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 395172

Kontenjan 2017 : 120+3

Yerleşen 2017 : 123

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.