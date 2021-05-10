2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107630305

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 107630305 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 240,67173

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 265,52362

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 661042

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107630305

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 240,67173

Tavan Puan: 265,52362

Başarı Sıralaması: 661042

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,62378

Tavan Puan: 268,44666

Başarı Sıralaması: 703632

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 261,55762

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 43

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,91619

Tavan Puan: 268,62576

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 326540

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.