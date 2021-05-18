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2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107630174

107630174 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107630174

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 107630174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 274,74284

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 418,74620

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 344418

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107630174   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 274,74284

Tavan Puan: 418,74620

Başarı Sıralaması: 344418

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,13271

Tavan Puan: 382,71187

Başarı Sıralaması:  300820

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 283,70115

Tavan Puan: 360,46021

Başarı Sıralaması :  310000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,16481

Tavan Puan: 362,50853

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  244075

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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