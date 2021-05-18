2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107630174
107630174 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 107630174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 274,74284
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 418,74620
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 344418
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107630174
ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Muğla
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 274,74284
Tavan Puan: 418,74620
Başarı Sıralaması: 344418
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,13271
Tavan Puan: 382,71187
Başarı Sıralaması: 300820
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 283,70115
Tavan Puan: 360,46021
Başarı Sıralaması : 310000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,16481
Tavan Puan: 362,50853
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 244075
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.