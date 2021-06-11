2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107670385

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 107670385 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü , Muğla Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 202,32361

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1546020

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107670385

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Muğla Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 202,32361

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1546020

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,46608

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1536417

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52