2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107610073

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107610073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 382,81247

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 442,98528

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 23187

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107610073

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,81247

Tavan Puan: 442,98528

Başarı Sıralaması: 23187

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,28099

Tavan Puan: 419,70973

Başarı Sıralaması: 26465

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,2781

Tavan Puan: 405,83972

Başarı Sıralaması : 33200

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,82224

Tavan Puan: 450,60482

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 57543

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.