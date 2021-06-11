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2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107690224

107690224 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107690224

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi     Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu   Yat Kaptanlığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  Bölümü tercih kod numarası 107690224 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   , Devlet , Yat Kaptanlığı  Bölümü , Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yat Kaptanlığı  Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Yat Kaptanlığı  Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  Bölümü Taban Puanı: ---

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  Bölümü Başarı Sıralaması: ---

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107690224   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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