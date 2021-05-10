2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107610707

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 107610707 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 228,58312

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: 292,98241

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 776340

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107610707

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,58312

Tavan Puan: 292,98241

Başarı Sıralaması: 776340

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,36907

Tavan Puan: 336,87177

Başarı Sıralaması: 814938

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 264,15907

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 39

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199,66956

Tavan Puan: 281,62318

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 443048

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.