2021 Munzur Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109590022

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Munzur Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 109590022 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi , Devlet , Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Munzur Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 212,9131

Munzur Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 292,56832

Munzur Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 946374

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109590022

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 212,9131

Tavan Puan: 292,56832

Başarı Sıralaması: 946374

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 272,24862

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 37

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Munzur Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Munzur Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.