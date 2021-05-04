2021 Muş Alparslan Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107890018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107890018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 192,59773

Muş Alparslan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 290,22121

Muş Alparslan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 691857

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107890018

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 192,59773

Tavan Puan: 290,22121

Başarı Sıralaması: 691857

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 255,40885

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 284,15449

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Muş Alparslan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.