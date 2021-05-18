2021 Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107810265

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 107810265 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 180+5 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 279,52788

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Tavan Puan: 365,72872

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 317437

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107810265

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 279,52788

Tavan Puan: 365,72872

Başarı Sıralaması: 317437

Kontenjan 2020 – 2021 : 180+5

Yerleşen 2020 – 2021: 185

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,28104

Tavan Puan: 390,09044

Başarı Sıralaması: 267253

Kontenjan 2019: 180+5

Yerleşen 2019: 185

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 301,21454

Tavan Puan: 383,64439

Başarı Sıralaması : 213000

Kontenjan 2018 : 180+5

Yerleşen 2018 : 185

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,9667

Tavan Puan: 416,87506

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 119027

Kontenjan 2017 : 180+5

Yerleşen 2017 : 185

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.