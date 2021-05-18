2021 Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107810265
107810265 | Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muş ilimizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 107810265 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muş Alparslan Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 180+5 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 279,52788
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Tavan Puan: 365,72872
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 317437
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107810265
ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Muş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 279,52788
Tavan Puan: 365,72872
Başarı Sıralaması: 317437
Kontenjan 2020 – 2021 : 180+5
Yerleşen 2020 – 2021: 185
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,28104
Tavan Puan: 390,09044
Başarı Sıralaması: 267253
Kontenjan 2019: 180+5
Yerleşen 2019: 185
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 301,21454
Tavan Puan: 383,64439
Başarı Sıralaması : 213000
Kontenjan 2018 : 180+5
Yerleşen 2018 : 185
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,9667
Tavan Puan: 416,87506
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 119027
Kontenjan 2017 : 180+5
Yerleşen 2017 : 185
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.