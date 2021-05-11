2021 Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 107810274
107810274 | Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muş ilimizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107810274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muş Alparslan Üniversitesi , Devlet , Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 221,20455
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 331,17282
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 859857
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107810274
ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Muş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 221,20455
Tavan Puan: 331,17282
Başarı Sıralaması: 859857
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,41206
Tavan Puan: 290,77139
Başarı Sıralaması: 780294
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 230,3568
Tavan Puan: 310,76994
Başarı Sıralaması : 626000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,97907
Tavan Puan: 359,12218
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 546965
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.