2021 Necmettin Erbakan Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107010731
107010731 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107010731 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 398,01455
Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 449,41873
Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 13300
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107010731
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 398,01455
Tavan Puan: 449,41873
Başarı Sıralaması: 13300
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 401,3061
Tavan Puan: 451,63997
Başarı Sıralaması: 14031
Kontenjan 2019: 120+3
Yerleşen 2019: 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 390,70207
Tavan Puan: 445,92607
Başarı Sıralaması : 13600
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 414,50286
Tavan Puan: 461,09390
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 17631
Kontenjan 2017 : 140+4
Yerleşen 2017 : 144
Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.