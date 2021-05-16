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2021 Necmettin Erbakan Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107010731

107010731 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Necmettin Erbakan Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107010731

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi   Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi   Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 107010731 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü , Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 398,01455

Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 449,41873

Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 13300

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107010731   

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 398,01455

Tavan Puan: 449,41873

Başarı Sıralaması: 13300

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,3061

Tavan Puan: 451,63997

Başarı Sıralaması:  14031

Kontenjan 2019:  120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 390,70207

Tavan Puan: 445,92607

Başarı Sıralaması :  13600

Kontenjan 2018 :  140+4

Yerleşen 2018 : 144

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 414,50286

Tavan Puan: 461,09390

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  17631

Kontenjan 2017 :  140+4

Yerleşen 2017 : 144

taban-puan.jpg

Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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