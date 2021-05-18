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2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107030135

107030135 | Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107030135

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi   Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 107030135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 334,86926

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 397,53542

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 96618

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107030135   

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 334,86926

Tavan Puan: 397,53542

Başarı Sıralaması: 96618

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4

Yerleşen 2020 – 2021: 154

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,17893

Tavan Puan: 411,10885

Başarı Sıralaması:  94460

Kontenjan 2019:  150+4

Yerleşen 2019: 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 343,16081

Tavan Puan: 446,76779

Başarı Sıralaması :  72300

Kontenjan 2018 :  150+4

Yerleşen 2018 : 154

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,39487

Tavan Puan: 402,02103

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  55735

Kontenjan 2017 :  150+4

Yerleşen 2017 : 154

taban-puan.jpg

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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