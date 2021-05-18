2021 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107030135
107030135 | Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 107030135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 334,86926
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 397,53542
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 96618
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107030135
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 334,86926
Tavan Puan: 397,53542
Başarı Sıralaması: 96618
Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4
Yerleşen 2020 – 2021: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 345,17893
Tavan Puan: 411,10885
Başarı Sıralaması: 94460
Kontenjan 2019: 150+4
Yerleşen 2019: 154
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 343,16081
Tavan Puan: 446,76779
Başarı Sıralaması : 72300
Kontenjan 2018 : 150+4
Yerleşen 2018 : 154
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 373,39487
Tavan Puan: 402,02103
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 55735
Kontenjan 2017 : 150+4
Yerleşen 2017 : 154
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.