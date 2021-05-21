2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108010464

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 108010464 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Devlet , Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Japon Dili ve Edebiyatı Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 347,87211

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 389,92537

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 30753

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108010464

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 347,87211

Tavan Puan: 389,92537

Başarı Sıralaması: 30753

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,75036

Tavan Puan: 398,85230

Başarı Sıralaması: 29875

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 336,37826

Tavan Puan: 434,19918

Başarı Sıralaması : 26700

Kontenjan 2018 : 25+1

Yerleşen 2018 : 26

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,95828

Tavan Puan: 389,31324

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 31757

Kontenjan 2017 : 25+1

Yerleşen 2017 : 26

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.