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2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108050242

108050242 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108050242

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi     Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 108050242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü , Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 191,86674

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1682592

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108050242   

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 191,86674

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1682592

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194,23296

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1657789

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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