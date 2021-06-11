2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108050242

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 108050242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü , Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 191,86674

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1682592

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108050242

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 191,86674

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1682592

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194,23296

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1657789

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31