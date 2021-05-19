2021 Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1074107452021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1102102242021 Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910152Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! İşte 19 Mayıs Çarşamba hava durumu2021 Kastamonu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1064103062021 Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1090102222021 Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1016102312021 Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1089301952021 Amasya Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1009102042021 Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101530042
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108030089

2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108030089

108030089 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108030089

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü tercih kod numarası 108030089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban Puanı: 256,04044

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Tavan Puan: 299,65130

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Başarı Sıralaması: 461898

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108030089   

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 256,04044

Tavan Puan: 299,65130

Başarı Sıralaması: 461898

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,15121

Tavan Puan: 312,13597

Başarı Sıralaması:  405586

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 274,67

Tavan Puan: 316,98661

Başarı Sıralaması :  372000

Kontenjan 2018 :  90+3

Yerleşen 2018 : 93

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 344,13989

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  100+3

Yerleşen 2017 : 99

taban-puan.jpg

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT