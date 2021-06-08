2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108090083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108090083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Devlet , Laboratuvar Teknolojisi Bölümü , Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Laboratuvar Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 254,0906

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 881194

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108090083

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,0906

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 881194

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,75491

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 907299

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41