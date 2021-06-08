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  3. 2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108090083

2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108090083

108090083 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108090083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Laboratuvar Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi     Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Laboratuvar Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Laboratuvar Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 108090083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Laboratuvar Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Laboratuvar Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   , Devlet , Laboratuvar Teknolojisi  Bölümü , Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Laboratuvar Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Laboratuvar Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 254,0906

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Laboratuvar Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Laboratuvar Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 881194

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108090083   

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,0906

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 881194

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,75491

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  907299

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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