2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108050312

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 108050312 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Gülşehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 193,33098

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1666832

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108050312

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Gülşehir Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 193,33098

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1666832

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192,65509

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1677625

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47