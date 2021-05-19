2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108010394
108010394 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü tercih kod numarası 108010394 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Devlet , Türk Halkbilimi Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Halkbilimi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Türk Halkbilimi Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Taban Puanı: 215,87451
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Tavan Puan: 320,19105
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 768089
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108010394
ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 215,87451
Tavan Puan: 320,19105
Başarı Sıralaması: 768089
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,72742
Tavan Puan: 294,29379
Başarı Sıralaması: 602215
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 223,12387
Tavan Puan: 290,63298
Başarı Sıralaması : 850000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,04064
Tavan Puan: 319,43281
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 289981
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.