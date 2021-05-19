2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108010394

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü tercih kod numarası 108010394 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Devlet , Türk Halkbilimi Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Halkbilimi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Türk Halkbilimi Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Taban Puanı: 215,87451

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Tavan Puan: 320,19105

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 768089

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108010394

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 215,87451

Tavan Puan: 320,19105

Başarı Sıralaması: 768089

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,72742

Tavan Puan: 294,29379

Başarı Sıralaması: 602215

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 223,12387

Tavan Puan: 290,63298

Başarı Sıralaması : 850000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,04064

Tavan Puan: 319,43281

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 289981

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.