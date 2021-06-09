2021 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108170599
108170599 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Niğde ilimizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 108170599 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 22 kişi yerleşmiştir.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108170599
ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FAKÜLTE: Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Niğde
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 22
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Dolmadı-20