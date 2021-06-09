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2021 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108170599

108170599 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Niğde ilimizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108170599

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde  ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi     Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü tercih kod numarası 108170599 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü , Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 22 kişi yerleşmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Tavan Puan: ---

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108170599   

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  

FAKÜLTE: Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 22

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-20

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