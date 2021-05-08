2021 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puan| 108110339

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 108110339 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi , Devlet , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 352,49145

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Tavan Puan: 381,47486

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 126598

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108110339

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,49145

Tavan Puan: 381,47486

Başarı Sıralaması: 126598

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,65972

Tavan Puan: 372,87126

Başarı Sıralaması: 113173

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 326,64512

Tavan Puan: 385,61824

Başarı Sıralaması : 114000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 384,0457

Tavan Puan: 401,53541

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 56220

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.