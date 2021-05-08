2021 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puan| 108110339
108110339 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Niğde ilimizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 108110339 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi , Devlet , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 352,49145
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Tavan Puan: 381,47486
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 126598
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108110339
ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Niğde
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 352,49145
Tavan Puan: 381,47486
Başarı Sıralaması: 126598
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 341,65972
Tavan Puan: 372,87126
Başarı Sıralaması: 113173
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 326,64512
Tavan Puan: 385,61824
Başarı Sıralaması : 114000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 384,0457
Tavan Puan: 401,53541
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 56220
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.