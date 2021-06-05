2021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108151027

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 108151027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi , Devlet , Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü , Ulukışla Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 211,18821

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Tavan Puan: ---

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Başarı Sıralaması: 1420226

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108151027

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

FAKÜLTE: Ulukışla Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 211,18821

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1420226

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-34