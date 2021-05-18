2021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108110533
108110533 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Niğde ilimizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 108110533 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 300,80235
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Tavan Puan: 374,72525
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 211988
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108110533
ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Niğde
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 300,80235
Tavan Puan: 374,72525
Başarı Sıralaması: 211988
Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4
Yerleşen 2020 – 2021: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 313,85284
Tavan Puan: 373,52361
Başarı Sıralaması: 201746
Kontenjan 2019: 140+4
Yerleşen 2019: 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 314,98433
Tavan Puan: 408,04939
Başarı Sıralaması : 154000
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 343,03278
Tavan Puan: 431,00453
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 103246
Kontenjan 2017 : 120+3
Yerleşen 2017 : 123
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.