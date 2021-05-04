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2021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108110075

108110075 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Niğde ilimizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108110075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde  ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 108110075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi , Devlet , Kimya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Kimya Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 251,42727

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 264,57494

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 418683

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108110075   

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,42727

Tavan Puan: 264,57494

Başarı Sıralaması: 418683

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,16924

Tavan Puan: 245,81155

Başarı Sıralaması:  439286

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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