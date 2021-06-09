2021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108170818

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 108170818 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 201,20277

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 1562355

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108170818

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

FAKÜLTE: Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 201,20277

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1562355

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,5996

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1473282

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41