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2021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108190133

108190133 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tapu ve Kadastro  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Niğde ilimizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108190133

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Tapu ve Kadastro  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde  ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi     Bor Meslek Yüksekokulu   Tapu ve Kadastro  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Tapu ve Kadastro  Bölümü tercih kod numarası 108190133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Tapu ve Kadastro  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Tapu ve Kadastro  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   , Devlet , Tapu ve Kadastro  Bölümü , Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Tapu ve Kadastro  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Tapu ve Kadastro  Bölümü Taban Puanı: 253,63891

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Tapu ve Kadastro  Bölümü Tavan Puan: ---

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   Tapu ve Kadastro  Bölümü Başarı Sıralaması: 886275

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108190133   

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bor Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,63891

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 886275

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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