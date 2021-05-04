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2021 Nişantaşı Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204590556

204590556 | Nişantaşı Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Nişantaşı Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204590556

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Nişantaşı Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi   Sivil Havacılık Yüksekokulu   Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 204590556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nişantaşı Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 45+0 kişidir. 2020 yılında Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümüne 45 kişi yerleşmiştir.

Nişantaşı Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 221,88345

Nişantaşı Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 277,79979

Nişantaşı Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 602490

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204590556   

ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 221,88345

Tavan Puan: 277,79979

Başarı Sıralaması: 602490

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+0

Yerleşen 2020 – 2021: 45

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Nişantaşı Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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