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2021 Nişantaşı Üni. Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204590557

204590557 | Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Nişantaşı Üni. Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204590557

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi   Sivil Havacılık Yüksekokulu   Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 204590557 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 239,76966

Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 239,76966

Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 478282

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204590557   

ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,76966

Tavan Puan: 239,76966

Başarı Sıralaması: 478282

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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