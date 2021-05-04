2021 Nişantaşı Üni. Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204590558

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 204590558 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 46+0 kişidir. 2020 yılında Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümüne 46 kişi yerleşmiştir.

Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 245,10034

Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 326,51466

Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 449788

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204590558

ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 245,10034

Tavan Puan: 326,51466

Başarı Sıralaması: 449788

Kontenjan 2020 – 2021 : 46+0

Yerleşen 2020 – 2021: 46

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.