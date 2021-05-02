2021 Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204511017
204511017 | Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 204511017 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 343,64019
Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 384,69155
Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 168470
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204511017
ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 343,64019
Tavan Puan: 384,69155
Başarı Sıralaması: 168470
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0
Yerleşen 2020 – 2021: 20
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,83201
Tavan Puan: 395,24422
Başarı Sıralaması: 130196
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 374,25045
Tavan Puan: 391,87188
Başarı Sıralaması : 70700
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 384,1717
Tavan Puan: 389,26402
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 56536
Kontenjan 2017 : 4+0
Yerleşen 2017 : 4
Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.