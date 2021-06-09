2021 Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204550248
204550248 | Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Nişantaşı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 204550248 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Moda Tasarımı Bölümü , Nişantaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.
Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 275,23018
Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---
Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 668609
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204550248
ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi
FAKÜLTE: Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 275,23018
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 668609
Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,40568
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 731084
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: Doldu-5