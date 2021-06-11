2021 Nişantaşı Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204590509

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 204590509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nişantaşı Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Nişantaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 29+0 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 29 kişi yerleşmiştir.

Nişantaşı Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 189,23642

Nişantaşı Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Nişantaşı Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1705979

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204590509

ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Nişantaşı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 189,23642

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1705979

Kontenjan 2020 – 2021 : 29+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 29

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---