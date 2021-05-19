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2021 Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204590532

204590532 | Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204590532

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Yeni Medya ve İletişim   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü tercih kod numarası 204590532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Yeni Medya ve İletişim   Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim   Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya ve İletişim   Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Taban Puanı: 222,75706

Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Tavan Puan: 222,75706

Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Başarı Sıralaması: 712591

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204590532   

ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,75706

Tavan Puan: 222,75706

Başarı Sıralaması: 712591

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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