2021 Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204590532
204590532 | Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 204590532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Yeni Medya ve İletişim Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya ve İletişim Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.
Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 222,75706
Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: 222,75706
Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 712591
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204590532
ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 222,75706
Tavan Puan: 222,75706
Başarı Sıralaması: 712591
Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0
Yerleşen 2020 – 2021: 1
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: ---
Yerleşen 2019: ---
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.